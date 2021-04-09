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Происшествия9 апреля 2021 10:46

«Статус – свидетель»: Игоря Хорошилова отпустили после задержания

Об этом сообщила учредитель портала Voicedaily.ru Татьяна Крашенникова
Ангелина СКИБА
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Игорь Хорошилов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Игорь Хорошилов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главного редактора Voicedaily.ru, ростовчанина Игоря Хорошилова освободили после задержания. Об этом сообщила учредитель сайта Татьяна Крашенникова.

- Статус - свидетель. Члены его семьи также отпущены домой, - написала руководитель издания.

Напомним, вчера, 8 апреля, Игоря Хорошилова по неизвестным причинам задержали правоохранители. Его коллега Елена Романова опровергла информацию о том, что разбирательство связано с историей вокруг концерна «Покровский». Также в ситуации с задержанием начал разбираться Союз журналистов России.

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