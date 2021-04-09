Работы по продлению Орбитальной улицы в Ростове перенесены на 2022 год

Продление Орбитальной переносят на год в очередной раз. Фото: карты Google.

Работы по продлению улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону перенесены на 2022 год. Это связано со строительством моста на улице Малиновского, - заявил представитель департамента автодорог городской администрации Валерий Атоян.

– Это было бы болезненное решение: начинать строительство в районе Орбитальной в условиях закрытия моста на Малиновского – создать еще один искусственный коллапс, – объяснил Атоян на заседании комиссии по транспортному обслуживанию в гордуме.

Чиновник уточнил, что стоимость проекта составит более 2,6 миллиарда рублей, возможно дело дойдет до 3 миллиардов.

– Вопрос финансирования пока не решен. Но мы надеемся, что с 2022 года этот проект будет взят в работу, – подытожил Валерий Атоян.

Напомним, продление дороги по улице Орбитальной от Космического переулка до Особенной улицы должно улучшить дорожную ситуацию в Суворовском микрорайоне. Это очередной перенос масштабного проекта: ранее в департаменте автомобильных дорог старт работ предрекали в 2020 и даже в 2019 году.

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