Ростовские ветеринары спасли мейн-куна Федора, проглотившую швейную иглу

В Ростове ветеринары спасли проглотившего иглу мейн-куна. Фото: Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных

В Ростове-на-Дону ветеринары спасли жизнь коту, которые проглотил швейную иглу. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных.

- Коту провели срочную операцию по удалению инородного тела. Сейчас Федор проходит послеоперационное лечение и через 2-3 дня вернется к нормальной жизни, - говорится в тексте сообщения.

Перед этим к специалистам Центральной городской ветеринарной лечебницы обратилась хозяйка мейн-куна Федора и сообщила, что ее питомец уже двое суток отказывается от твердой пищи и тяжело дышит. В частной клинике, в которую обратилась владелица кота, помочь ему не смогли.

Ветеринары незамедлительно осмотрели животное и сделали ему рентген, который показал, что в горле у него застряла игла. Врачи сказали, что такие случаи происходят регулярно, так как кошки постоянно глотают иглы, нитки и новогодний дождик.

- На языке у кошачьих находятся так называемые жесткие ворсинки, направление их не позволяет кошке выплюнуть вещь, которая попала в ротовую полость, поэтому животному приходится ее глотать, - поясняет ветеринарный врач Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных Екатерина Таракановская.

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Животное весило около десяти килограммов.

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