"Весь дом на стяжках": ростовчане просят признать их жилье аварийным

Ростовчане просят признать свой дом аварийным. Фото: "Нетипичный Ростов"
Фото: Соцсети
В Ростове-на-Дону жители одной из местных многоэтажек просят признать их дом аварийным. О своей проблеме они рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.
Дом находится на улице Текучева, 127/151. Горожане уверяют, что через все здание прошла трещина. По словам жителей, часто от него отваливаются различные части, но их кое-как прилаживают обратно и делают вид, что ничего сверхъестественного не происходит, так как большинство квартир в нем коммунальные.
- Уже было такое, что выпадало целое окно, его залатали и сделали вид, что ничего не было, весь дом на стяжках, которые к сожалению не помогают. Депутаты, активисты, власти города, просим вашей помощи! - опубликовала свой крик души местная жительница.
В комментариях пользователи предложили жильцам самостоятельно собрать деньги и отремонтировать свой дом, как это делают собственники частных домов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Мы пытаемся отстоять самое родное!": ростовчане обратились в прокуратуру, чтобы остановить снос своего дома.
Жители забили тревогу после того, как городская администрация признала здание аварийным и решила расселить его, несмотря на протест собственников квартир.
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.