"Весь дом на стяжках": ростовчане просят признать их жилье аварийным

Ростовчане просят признать свой дом аварийным. Фото: "Нетипичный Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону жители одной из местных многоэтажек просят признать их дом аварийным. О своей проблеме они рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Дом находится на улице Текучева, 127/151. Горожане уверяют, что через все здание прошла трещина. По словам жителей, часто от него отваливаются различные части, но их кое-как прилаживают обратно и делают вид, что ничего сверхъестественного не происходит, так как большинство квартир в нем коммунальные.

- Уже было такое, что выпадало целое окно, его залатали и сделали вид, что ничего не было, весь дом на стяжках, которые к сожалению не помогают. Депутаты, активисты, власти города, просим вашей помощи! - опубликовала свой крик души местная жительница.

В комментариях пользователи предложили жильцам самостоятельно собрать деньги и отремонтировать свой дом, как это делают собственники частных домов.

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Жители забили тревогу после того, как городская администрация признала здание аварийным и решила расселить его, несмотря на протест собственников квартир.

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