В Ростове за 414 миллионов рублей отремонтируют больницу № 20

В Ростове выполнят ремонт в больнице № 20 Фото: "КП" Архив

В Ростове запланировали сделать ремонт в здании городской больницы № 20. Об этом сообщается на сайте госзакупок. На эти нужды планируется потратить 414 миллионов рублей.

Финансирование всех предстоящих работ будет осуществляться из городского бюджета с учетом областных субсидий. Потенциальному подрядчику будет предстоять выполнить ремонт системы электро и водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, а также озеленить и оградить территорию.

Полностью окончить все работы победителю аукциона необходимо будет в течение года после подписания контракта. Подрядчик будет выбран при помощи электронного аукциона. Заявки на участие в тендере можно подавать до 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские депутаты обсудили проблемы первичного медицинского звена.

Одна из главных – нехватка кадров.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.