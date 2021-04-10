Президент ФК "Ростов" получил разрешение на строительство гостиницы на набережной

Арташес Арутюнянц построит гостиницу в Ростове. Фото: ФК "Ростов"

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц получил разрешение на строительство гостиницы на одной из центральных улиц города. Об этом сообщает издание «РБК-Ростов» со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы.

Здание в высоту будет составлять четыре этажа. Располагаться гостиница будет располагаться на улице Береговой, 41-43. Площадь здания составит порядка 2,7 тысячи квадратных метров. Срок действия выданного разрешения на строительство - до 2022 года.

Участок под строительство находится неподалеку от Ворошиловского моста. Стоит отметить, что раньше в этом месте должна была появиться гостиница Radisson Grand Hotel. Но проект так и не был реализован.

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Изначально на участке можно было размещать только выставочные залы и кинотеатры.

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