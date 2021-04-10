В Ростовской области водитель и пассажирка ВАЗа пострадали после удара об дерево

В Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области произошла авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в субботу, 10 апреля, около десяти часов утра в городе Азове на улице Инзенской в районе дома № 13б. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 превысил скорость и не справился с управлением.

В результате этого он врезался в дерево. От сильного удара травмы получили сам водитель и его 58-летняя пассажирка. Оба они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Пока об их нынешнем состоянии ничего не сообщается.

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Пострадавшая женщина была доставлена в больницу.

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