Отключение света в Ростове-на-Дону 11 апреля 2021 года: восемь улиц останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 апреля 2021 года: донской столице местным жителям предстоит на несколько часов остаться без возможности воспользоваться электрическими приборами. В центральной части города будут проводиться плановые отключения света, причиной которых станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Обесточивания центральных улиц будут проводиться 11 апреля с восьми часов утра и до четырех часов дня по следующим адресам: пер. Энергетиков 2, 4, 6, 8; пл. Театральная, 11; просп. Театральный 103, ул. Варфоломеева 378; ул. Варфоламеева 313-327, 354-372; просп. Театральный 95-107; ул. Черепахина 328-344; ул. Текучева 336-344; ул. Катаева 405-419, 360-370; пер. Нахичеванский 73, 77-81, 84-104.

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