Полиция Ростова не подтвердила информацию о перестрелке в Ворошиловском районе

Ростовская полиция не подтвердила информацию о перестрелке в городе Фото: "КП" Архив

В ростовских социальных сетях появилась информация о перестрелке, произошедшей в Ростове.

Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы в Ворошиловском районе города, на улице Добровольского, рядом с местной букмекерской конторой. Причина возникновения перестрелки осталась неизвестной.

Жители местных домов рассказали, что между несколькими ростовчанами возник конфликт и раздались выстрелы. К месту происшествия вызвали наряд полиции.

- В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами. К моменту приезда полиции конфликт прекратился. Информация о перестрелке, опубликованная в сети Интернет, не подтверждается, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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