Детскими книгами, игрушками и велосипедом решили поживиться донские злоумышленники

В Ростовской области задержали двух похитителей мягких игрушек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- В отношении 47-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража с проникновением в жилище». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

В неклиновский отдел полиции поступило обращение от местной жительницы, которая сообщила что у нее из дома во время ее отсутствия пропали детские книги, игрушки, а со двора был похищен велосипед. Правоохранители занялись поисками злоумышленника.

Похитителей оказалось двое - 47 и 56 лет - один из них проник в жилище, зная, что его соседка находится в отъезде, повредив окно и похитил книги и игрушки для детей. Затем он рассказал о своей добыче приятелю, с которым вместе выпивал. После этого 56-летний товарищ злоумышленника дождался, пока собутыльник уснет, а сам забрал все, что уже было похищено и прихватил еще и велосипед со двора потерпевшей.

В настоящее время все украденное возвращено законной владелице.

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