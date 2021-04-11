Серийных похитителей люков задержали ростовские полицейские

В Ростове поймали серийных похитителей люков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

Перед этим в местный отдел полиции обратился руководитель одной из компаний, занимающейся обслуживанием городских коммунальных сетей и рассказал, что с подвластной ему территории регулярно пропадают люки. Правоохранители незамедлительно заняли поисками злоумышленников.

Стражам порядка удалось найти и задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 31 и 34 лет. Стоит отметит, что один из них ранее уже был судим за аналогичное преступление. Отрицать свою вину они не стали и рассказали, что снимали чугунные люки, а затем сдавали их на металлолом. Все вырученные деньги они потратили на личные нужды.

Полиция установила их причастность к восьми эпизодам краж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детскими книгами, игрушками и велосипедом решили поживиться донские злоумышленники.

Мужчины обнесли дом своей соседки, пока той не было дома.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.