Почти 196 тысяч дончан сделали прививку от коронавируса

В Ростове продолжается прививочная кампания Фото: "КП" Архив

В Ростовской области все еще продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки спасительный укол сделал 3 651 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области

Таким образом, общее количество местных жителей, сделавших прививку от опасной инфекции увеличилось до 195 761 человека. Полностью завершили вакцинацию, а именно сделали оба укола с промежутком в 21 день, 104 861 человек. За вчерашний день второй раз вакцину ввели 171 местному жителю.

Но стоит отметить, что даже полностью пройденная вакцинация не освобождает их от соблюдения масочного режима и следования санитарно-эпидемиологическим нормам.

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Наибольший процент зараженных коронавирусом приходится на людей среднего возраста.

Меньше всего от опасной инфекции страдают старики.

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