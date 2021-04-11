В БСМП открылся новый пункт вакцинации

В Ростове открылся новый пункт вакцинации Фото: "КП" Архив

Еще один пункт вакцинации появился в донской столице. Он открылся на базе Городской больницы скорой медицинской помощи, которая находится на улице Бодрой, 88/35. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В этом медучреждении он был крайне необходим. В больницу ростовчане всегда обращаются за экстренной помощью. Теперь у них есть возможность при желании пройти и вакцинопрофилактику от COVID-19. Кроме того, такая возможность есть и у тех, кто посещает в БСМП близких, - отметил глава администрации Алексей Логвиненко.

Сделать прививку в этом пункте можно будет каждый день с 9 до 13 часов. Он располагается на первом этаже больницы, если входить через центральный холл.

Желающим сделать прививку нужно иметь с собой паспорт, страховой полис и СНИЛС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова открылся новый пункт вакцинации против коронавируса.

Получить прививку там можно без предварительной записи.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.