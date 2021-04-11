В БСМП открылся новый пункт вакцинации

В Ростове открылся новый пункт вакцинации
Фото: "КП" Архив
Еще один пункт вакцинации появился в донской столице. Он открылся на базе Городской больницы скорой медицинской помощи, которая находится на улице Бодрой, 88/35. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- В этом медучреждении он был крайне необходим. В больницу ростовчане всегда обращаются за экстренной помощью. Теперь у них есть возможность при желании пройти и вакцинопрофилактику от COVID-19. Кроме того, такая возможность есть и у тех, кто посещает в БСМП близких, - отметил глава администрации Алексей Логвиненко.
Сделать прививку в этом пункте можно будет каждый день с 9 до 13 часов. Он располагается на первом этаже больницы, если входить через центральный холл.
Желающим сделать прививку нужно иметь с собой паспорт, страховой полис и СНИЛС.
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Получить прививку там можно без предварительной записи.
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