В центре Ростова открылся новый пункт вакцинации против коронавируса

Еще один пункт вакцинации заработал в Ростове. Фото: пресс-служба ростовской мэрии
В пятницу, 5 марта, в донской столице открылся четвертый мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Ростовчане смогут сделать прививку втором этаже универмага, расположенного на пересечении переулка Университетскии 51 и Большой Садовой 103.
- Прием людей будут вести сотрудники городской больницы № 4. Желающих провакцинироваться предварительно осмотрит врач. При себе людям необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, - рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.
Пункт вакцинации в ближайшие дни будет работать по особому графику: 5 марта - с 13:00 до 16:00, с 6 марта по 8 марта включительно - с 11:00 до 14:00. На следующей недели по будням с 13:00 до 18:00, а в выходные дни с 11:00 до 16:00.
В Ростовской области прививки против коронавируса препаратом «Спутник V» сделали более 85 тысяч человек.
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