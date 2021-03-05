В центре Ростова открылся новый пункт вакцинации против коронавируса

Еще один пункт вакцинации заработал в Ростове. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В пятницу, 5 марта, в донской столице открылся четвертый мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Ростовчане смогут сделать прививку втором этаже универмага, расположенного на пересечении переулка Университетскии 51 и Большой Садовой 103.

- Прием людей будут вести сотрудники городской больницы № 4. Желающих провакцинироваться предварительно осмотрит врач. При себе людям необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, - рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Пункт вакцинации в ближайшие дни будет работать по особому графику: 5 марта - с 13:00 до 16:00, с 6 марта по 8 марта включительно - с 11:00 до 14:00. На следующей недели по будням с 13:00 до 18:00, а в выходные дни с 11:00 до 16:00.

В Ростовской области прививки против коронавируса препаратом «Спутник V» сделали более 85 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону: все пункты вакцинации

Где сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону: мы узнали, как записаться на прививку (подробности)

Вышел из дома и не вернулся: в Ростове пропал мужчина

Волонтеры и родственники просят помощи в поиске горожанина (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.