Отключение света в Ростове-на-Дону 12 апреля 2021 года: свет отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 апреля 2021 года: сотни горожан останутся без света в начале недели. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 12 апреля, с 08:30 до 16 часов света не будет по ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25 линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 08:30 до 17 часов обесточат ул. Муравьёва 79-89, 56-78; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 25-87, 26-80; ул. Правды 1-57, 2-60; ул. Турксибская 10-20, 13-37; ул. 12 Февраля 10-16, 3-17, 4-10; пер. Псковский 1-15, 2-22; ул. Пирамидная 2-16, 1-17; ул. Раевского 1-29, 2-16; ул. Турксибская 1-11, 2-4; ул. Курганная 1-17, 2-22; ул. Мечникова 2-12; ул. Маркова 41-53, 82-96; ул. Пестеля 84-102, 89-107, ул. Коровкина 1-39, 2-40; ул. 12 февраля 46-100, 71-83; пер. Скрыпника 59-71, 64-72; 2-й переулок 55-71, 44-68; ул. Белгородская 1-19, 2-20; ул. Белинского 1-19, 2-18; ул. Самойловская 34-52, 41-59; пер. Марсовый 1-13, 2-14; пер. Трудовой 1-29, 2-36; пер. Конструкторский 5-15, 4-14; ул. Зенитчиков 1-5, 2-12; ул. Проезжая 7-17, 2-12; пер. Булавина 15-35, 2-12; ул. Сызранская 1-19, 2-18; ул. Владикавказкая 25-47, 30-58; ул. Самойловская 6-24, 1-3; ул. Полевая 3-23; ул. Красногвардейская 33-55, 36-52; ул.Муравьёва 29-79, 30-58; ул. Волгоградская 25-49, 28-52; ул. Пестеля 55-87, 54-82; ул. Маркова 1-37, 34-78.

с 9 до 16 часов без электричества останутся жители ул. Пацаева 3А, 16, 16/1; ул. Киргизская 6, 10, 12А, 12Д, 14, 14А, 14В, 16, 18/92; ул. Белорусская 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 19/96; пер. Беломорский 14А, 15/1, 16Б, 92/1, 92/2, 94.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отключена по ул. 8-я линия 1-9, 2-18; ул. 10-я линия 1-13, 2-14; ул. Майская 30-42; ул. Советская 31-39; ул. Гераневая 1-35, 2-58; ул. Обаятельная 1-25, 2-14; пер. Одуванчиковый; пер. Тенистый; пер. Прохладный; пер. Ромашковый; пер. Рябиновый; ул. 30-летия Октября 21-59, 64-52; пер. Пензенский 3-5, 33/1, 2А; ул. Пескова 64-120.

С 10 до 12 часов без света придется посидеть жителям ул. Пушкинская 181; ул. Адыгейская 12; ул. М. Горького 186; пер. Кировский 86/178.

С 10 до 13 часов электричество отключат ул. Войкова 125-149, 88-110; ул. Портовая 383-439; пер. 3-й Поселковый 5-25, 2-30; пер. 4-й Поселковый 9-21, 4-22; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16.

С 13 до 15 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Социалистическая 145, 154, 160.

С 13 до 16 часов будут обесточены ул. Ерёменко 50/2, 50/3, 48; ул. Зорге 37/1, 39, 39/1, 41/46, 41А.

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