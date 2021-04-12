В Первомайском районе Ростова открыли пункт вакцинации от коронавируса

Накануне такой же пункт открыли в БСМП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первомайском районе Ростова на территории Центра социального обслуживания открыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили городские власти.

Новый медкабинет на Киргизской, 12 будет работать каждый день с 10 до 13 часов. Все желающие привиться должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис.

Накануне такой же пункт открыли на первом этаже больницы скорой медицинской помощи. Там принимают с 9 часов. Всего в Ростовской области на сегодняшний день уже вакцинировались 198 227 человек, за сутки – 2 466.