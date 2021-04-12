Ростовчане попросили у властей сохранить барахолку в парке Горького

Ростовчане просят сохранить барахолку в парке Горрького. Фото: аккаунт парка Горького в Инстаграм Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону местные жители обратились к властям с просьбой сохранить барахолку, которая располагается в парке Горького. Соответствующую инициативу они опубликовали на портале "Активный ростовчанин".

Создать эту петицию было решено после того, как городские власти заявили, что собираются убрать стихийные рынки и базары в центре города. Автор инициативы попросил обсуждать подобные вопросы с жителями близлежащих домов.

- Известную вещевую барахолку в парке Горького нужно сохранить обязательно. Этот стихийный вещевой рынок давно стал достопримечательностью Ростова, - говорится в тексте инициативы.

Ростовчанин отметил, что рынок никому не мешает, так как находится сбоку от входа. Можно даже сказать, что он привлекает посетителей в парк. Но на данный момент инициативу поддержал только один человек.

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