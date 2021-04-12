В Ростове запланировали построить двухуровневую развязку на улице Орской

В Ростове построят двухуровневую развязку на Орской Фото: "КП" Архив

В Ростове может появиться двухуровневая развязка на пересечении улицы Орской с улицей Вятской. Об этом сообщает портал Donnews со ссылкой на начальника планово-договорного отдела департамента дорог Валерия Атояна.

- Организовать там хотя бы кольцевую развязку - абсолютно оправданное решение. Чтобы был выезд с Орской с правым и левым поворотом и дальше с беспрепятственным движением по Вятской, - сообщил Атоян.

Но он считает, что в этом месте необходимо построить именно двухуровневую развязку. Но вложений такой объект требует очень много. А денег на его постройку у властей пока нет, так как они не успевают финансировать все дорожные проекты.

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