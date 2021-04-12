В Ростове автобус № 22 врезался в погрузчик

В Ростове столкнулись автобус и погрузчик. Фото: "Ростов № 1"
Фото: Соцсети
В донской столице случилась авария с участием общественного транспорта и погрузчика. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.
Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля, около полудня на улице Фурмановской, вблизи стадиона СКА. 41-летний водитель манипулятора не уступил дорогу автобусу № 22 под управлением шофера того же возраста. В результате этого произошло столкновение. К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал.
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На месте работают автоинспекторы.
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