В Ростове автобус № 22 врезался в погрузчик

В Ростове столкнулись автобус и погрузчик. Фото: "Ростов № 1" Фото: Соцсети

В донской столице случилась авария с участием общественного транспорта и погрузчика. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля, около полудня на улице Фурмановской, вблизи стадиона СКА. 41-летний водитель манипулятора не уступил дорогу автобусу № 22 под управлением шофера того же возраста. В результате этого произошло столкновение. К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал.

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На месте работают автоинспекторы.

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