Отключение света в Ростове-на-Дону 12 апреля 2021 года: десятки домов останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 апреля 2021 года: без электричества останутся сотни местных жителей в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 13 апреля, с 9 до 15 часов света не будет по следующим адресам: пер. Островского 33-35; ул. Серафимовича 29-35, 30-36; ул. Социалистическая 44.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3; СТ «Радуга»; пер. Днепровский 124/5; СТ «Ветеран РСМ».

С 9 до 17 часов будут обесточены ул. Волкова 3, 3/1, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4,5/5, 7/1, 7/3; просп. Шолохова 94, 104А; ул. Красных партизан 1-79, 2-78; пер. Валдайский 1-45, 2-32; ул. Краеведческая 1-7, 2-126; ул. Кржижановского 301-413, 292-356; пер. Цусимский 1-65, 2-62; пер. Кузнецкостроевский 88-100, 65-83; пер. Таллинский 36-48, 39-61; ул. Новостроевская 221-233, 234-240; просп. Стачки 259А, 259; ул. Любительская 37; ул. Пескова 17П, 17Е.

С 10 до 13 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители пер. Аэроклубовский 2-6, 1-3; пер. Корабельный 1-11, 2-16; ул. Набережная 203-283; ул. Судостроительная 1-9, 4-14; ул. Циолковского 144-158.

А с 10 до 16 часов эетроэнергия будет отсутствовать на просп. Нагибина 33, 33А/47; пер. Оренбургский 2А, 2Б; ул. Нариманова 72/40; ул. Каховская 31-49, 38-60; ул. Криворожская 35-63, 38-60; ул. Пирогова 24-28; пер. Оренбургский 24, 26.

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