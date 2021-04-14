Отключение света в Ростове-на-Дону 14 апреля 2021 года: сотни горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 апреля 2021 года: будут обесточены сразу несколько районов города. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 14 апреля, с 9 до 16 часов свет будет отключен на пл. Толстого 1-7, 2А, 4Б, пл. Свободы 7/2, ул. Комсомольская 4Б; пл. Толстого 7, 2А, 4Б.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Волкова 3/1, 3/2; ул. Добровольского 6, 6А, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3; ул. 20-я линия 41, 43/16; ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-я Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; пер. Кавказский 12; ул. Клары Цеткин 1; пер. Горийский 1-13, 2-24; ул. 30-летия Октября 1-15, 2-62; ул. Всесоюзная 1-5, 2-4; пер. Красноярский 1-39, 2-26; ул. Нозадзе 1-29, 2-34; ул. Пескова 2-10, 10А, 28-58; ул. Портовая 238/2, 236-250, 240/1, 277, 263/76; ул. Черкесская 51-75, 46-78; ул. Коминтерна 82, 79-81, 90-96; ул. 1-я Круговая 91; ул. Днепростроевская 101-117, 120-134; ул. Кочубея 52-82; ул. Международная 59, 62-72, 63/55, 67/56; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Гастелло 3-21, 18; ул. Днепростроевская 16-28, 7-25; ул. Андрея Сладкова 29-35, 70, 82-90, 63-65; ул. Калинина 59, 63-65, 74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-76; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 39-117, 46-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216-296; ул. Разина 2-54, 3-9; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33, 35А; ул. Губаревича 39, 4-48; ул. Минераловодская 144-146, 165; ул. Некрасовская 1-75, 4-74; ул. Скачкова 21-25, 26-30, 35-49; ул. Гусева 124-136, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; пер. Олимпийский 12-64, 11-15; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22.

С 10 до 13 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Волгодонская 1/177; ул. Промежуточная 27-31, 29А, 30-32; просп. Стачки 160, 164-168, 178; ул. Фестивальная 8; ул. Осипенко 69б.

С 10 до 16 часов будут обесточены ул. Ленина 54, 56, 56Б, 58, 58А; ул. Новаторов 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 10А, 12, 12А, 12В, 12/1, 14, 14А; ул. Ленина 72, 84Б, 86, 86Б, 88, 90,90/1, 90/2, 90/3,90/4; ул. Врубовая 1-15; пер. Сельскохозяйственный 1-9, 2-6.

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