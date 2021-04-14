В Ростовской области станет меньше "наливаек"

Количество "пивнушек" в Ростове только растет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Накануне, 13 апреля, депутаты парламента Ростовской области приняли поправки в закон, ограничивающий работу "наливаек". Речь идет о заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Новые правила вступят в силу уже с 1 июня. Об этом сообщили на сайте законодательного собрания региона.

Согласно введенным ограничениям продавать алкоголь можно будет только в помещениях, площадь которых не менее 50 квадратных метров. В парламенте объяснили, что эта мера распространяется только на реализацию спиртных напитков.

Отметим, что ранее могли работать и более компактные "наливайки". Разрешалось открывать подобные точки с площадью зала в 20 квадратных метров. Новые правила, по прогнозам депутатов, сильно не навредят отрасли. Ожидается, что закроется только 7 процентов от общего числа питейных заведений.

Однако далеко не все верят, что поправки в закон реально будут работать. Опытные рестораторы рассказали "КП-Ростов-на-Дону", как владельцы пивных смогут обойти ограничения.

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