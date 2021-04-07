Ростовские "пивнушки" смогут обойти закон и останутся в жилых домах

"Пивнухи" становятся проблемой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Депутаты Ростовской области одобрили поправки в закон, ограничивающий продажу алкогольной продукции в, так называемых, "наливайках". За обновленные нормы проголосуют 13 апреля. Если их примут, то уже с 1 июня подобные заведения, которые успели стать народными, должны закрыться.

ШУМ И ПЬЯНЫЕ ДРАКИ

Правда, такая судьба уготовлена далеко не для всех "пивнушек". Продолжат работать только те, что имеют залы для посетителей площадью более 50 квадратных метров.

Сейчас же разрешены и более компактные ларьки. Такие можно встретить в каждом ростовском дворе. Как правило, они располагаются на первых этажах многоэтажек. Нередко отдельные "коробки" с богатым ассортиментом внутри ставят прямо во дворах. Они представляют из себя железные конструкции, которые собираются за несколько дней. На сегодня закон не запрещает им работать, если площадь внутри не меньше 20 квадратных метров.

К слову, инициировать поправки просят сами жители донской столицы. В социальных сетях и на сайтах городских порталов, посвященных проблемам города, можно часто увидеть жалобы горожан на обилие "пивнушек". Неравнодушные пользователи обращают внимание, что там продаются и крепкие напитки. Например, любители выпить без труда покупают уже готовые коктейли с виски и сладкой газировкой. Если поискать, можно найти даже водку.

Засилье пивных точек провоцирует и другие проблемы. Вокруг таких заведений скапливается мусор, который редко убирают после себя их посетители. Кроме того, люди жалуются на шум, пьяные драки и агрессивное поведение некоторых "покупателей".

ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО

Динамики развития этого бизнеса на Дону заставляет местных думать, что "пивнушки" никогда не закроются. С каждым днем их становится все больше, поэтому у людей новые ограничения вызывают сомнения.

Ростовский товаровед с многолетним стажем работы в ресторанном бизнесе, Евгений Шестаков рассказал "КП-Ростов-на-Дону", как владельцы небольших питейных заведений смогут обойти закон. По его словам, это не заставит их тратить много ресурсов.

- Все видели железные коробки во дворах, в которых размещаются "пивнушки". Иногда их привозят на манипуляторах и ставят с помощью крана, иногда собирают на месте, - объясняет Евгений. - Владельцы смогут без проблем увеличить их площадь за пару дней, так сказать, вручную. Конечно, им придется больше заплатить, но прибыль это обязательно покроет.

Один из самых выгодных бизнесов, по словам собеседника, пойдет на многое ради сохранения позиций и конкретных точек в городе. Сложнее будет заведениям, расположенным в жилых домах, где площадь ограничена и увеличить ее не так-то просто.

- Возможно мы увидим, что выкупаются соседние квартиры, чтобы попасть в норматив. Возможно будут перестраиваться "наливайки" изнутри, оптимизироваться внутреннее пространство, - добавляет эксперт.

По оценкам депутатов донского парламента, новые ограничения сильно не ударят по отрасли. Количество питейных объектов сократиться всего на семь процентов, закроется чуть больше 50 точек.

Но, если учесть слова собеседника "КП", есть вероятность, что ростовчане вообще не увидят никаких изменений.

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