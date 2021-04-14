Дончанин пойдет под суд за изнасилование бывшей супруги

Жителя Ростовской области осудят за изнасилование бывшей жены Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Жителю Ростовской области предстоит предстать перед судом по обвинению сразу в семи преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что 35-летний житель Заветинского района в октябре 2020 года он незаконным путем проник в квартиру своей 34-летней бывшей супруги, и угрожая убийством, попытался ее изнасиловать. Но в этот раз женщина оказала активное сопротивление. Не получив желаемое, через месяц злоумышленник наведался к экс-супруге еще раз. Теперь ему удалось закончить свое грязное дело. Перед этим он насильно удерживал свою бывшую жену в квартире.

Кроме того, он был повинен еще и в разбойном нападении на 45-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого было возбуждено сразу семь уголовных дел по статьям 139 "Нарушение неприкосновенности жилища", 132 "Покушение на насильственные действия сексуального характера", 131 "Изнасилование", 119 "Угроза убийством", 162 "Разбой", 127 "Незаконное лишение свободы" и 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области студентку изнасиловали на пьяной вечеринке.

Девушка не стала прощать обидчика и написала на него заявление.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.