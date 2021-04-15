Отключение света в Ростове-на-Дону 15 апреля 2021 года: обесточат сразу несколько районов города

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 апреля 2021 года: более сотни ростовчан останутся без электричества. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 15 апреля, с 8:30 до 16 часов электричество отключат ул. Московская 53, 55, 55а, 57, 59; ул. Темерницкая 50.

С 9 до 16 часов света не будет по адресам ул. Евдокимова 35(БСМП- 2), ул. Бодрая 99; ул. Щербакова 107А; ул. Волжская 19, 23; ул. 26 Июня 20.

С 9 до 17 будут обесточены ул. Добровольского 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1; бул. Комарова 7/4, 9/5; ул. Волкова 3/4; просп. Шолохова 96/81, 88/76; ул. 18-я линия 89; ул. 20-я линия 66; ул. 30-летия Октября 39, 61-97, 94-166; ул. Пескова 122-182; ул. Портовая 238/2, 236-250, 240/1, 277; ул. Черкесская 51-75, 46-78; ул. Коминтерна 82, 79-81, 90-96; ул. 1-я Круговая 91; ул. Днепростроевская 101-117, 120-134; ул. Кочубея 52-82; ул. Международная 59, 62-72, 63/55, 67/57; ул. Серова, ул. Шостаковича, ул. Сурикова, ул. Гнесина, пер. Грабаря, ул Свиридова, СНТ «Агропром», «Ростсельмашевец», «Космос».

С 10 до 13 часов без света предстоит посидеть жителям пер. 1-й Буковый 1-11, 2-16; пер. Дозорный 1-13, 4-24; пер. Жлобинский 20-22; ул. Магнитогорская 13-31, 52-104; ул. 2-я Степная 1-27, 2-24; ул. 3-я Степная 1-23, 2-22; ул. 4-я Степная 1-21, 2; пер. Строительный 9-31, 8-42.

С 10 до 16 часов без электроэнергии останутся ул. Ленина 221, 221/20, 241; ул. Труда 18; просп. Космонавтов 37, 39; просп. Королева 19, 19/1.

С 13 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Красносельская 9-15, 16-36; ул. Кустанайская 3-79, 2-80; ул. Миллеровская 1-71, 2-66; ул. Мичуринская 67-87, 24-56; ул. Развиленская 35-79, 36-78; ул. Ровенская 1-25, 2-28; ул. Толмачева 1-73, 12-90.

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