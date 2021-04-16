Отключение света в Ростове-на-Дону 16 апреля 2021 года: сотни горожан останутся без возможности пользоваться электроприборами

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 апреля 2021 года: в донской столице жителям сразу нескольких районов предстоит остаться без света. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 16 апреля, с 8 до 18 часов отключат электричество по Акайский район, 7км севернее хутора Маяковского литер А; ул. Левобережная 28В, 72; ул. Чемордачка 4А.

С 8:30 до 15 часов света не будет по ул. Темерницкая 5-7, 2/4; ул. Социалистическая 3/8; пер. Доломановский 2/5А; пер. Братский 14/4, 30/20; ул. Московская 7-19; пер. Братский 17-19, 18; ул. Темерницкая 5, 5А-9.

С 9 до 15 часов обесточат ул. Пушкинская 173.

С 9 до 16 часов возможности воспользоваться электроприборами не будет по ул. Евдокимова 35 (БСМП- 2), ул. Бодрая 99; просп. 20-летия Октября 79/2А; ул. Брестская 1/79А; ул. Грисенко 21/1, 21/62; ул. Конституционная 58/62, 60; пер. Богачева 11-13, 8-34; ул. Всесоюзная 187-229, 216-222; пер. Крестьянский 4-34, 7-39; ул. Набережная 191-199; пер. Флотский 2-16, 3-11; ул. Циолковского 98-142.

С 9 до 18 часов от электросети отключат адреса пер. Машиностроительный 11, 2, 4; просп. Стачки 251А, 253А, 312/1, 400, 252/2, 257, 254/1, 255/2, 304, 302, 306, 318, 243А, 298, 257А, 248; ул. Малиновского 13/2, 11г; ул. Пескова 17П, 17Т, 17/4, 17Д; С/Т «Ростовэнерго»; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»; ООО «Астрагал».

С 10 до 15 часов без света предстоит посидеть жителям просп. Космонавтов 1/26, 5В, 5Г, 5Д; ул. Капустина 26/1.

А с 10 до 16 часов электроэнергия будет отключена по адресам ул. Орбитальная 88/1, 90; ул. Атарбекова 96А, 96В.

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