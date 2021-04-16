На ремонт дорог в Таганроге уйдет 108 миллионов рублей

В Таганроге отремонтируют дороги. Фото: правительство РО

В Таганроге начался масштабный ремонт дорог. Он будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. В настоящее время ремонтные работы идут сразу на четырех объектах. Подрядчики устанавливают знаки и готовятся приступить к фрезерованию дорожного покрытия.

- Ремонт стартовал на улицах Химической (между Николаевским шоссе и улицей Котлостроительной), Седова (на участке от Большой Бульварной и Восточной), Урицкого (между Конвейерным и Морозова), а также на улице 4-я Линия (на отрезке между переулками 1-й Новый и 14-й Новый), - говорится в тексте сообщения.

В этом году планируется отремонтировать 10 автомобильных дорог. Безопасными и качественными станут порядка 14 километров проезжих частей. На проведение всех работ будет выделено 108 миллионов рублей, из них 97,7 миллионов рублей предоставит федеральная казна.

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