Отключение света в Ростове-на-Дону 19 апреля 2021 года: десятки ростовчан останутся без света в начале новой рабочей недели

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 апреля 2021 года: горожанам предстоит посидеть без света порядка нескольких часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 19 апреля, с 8:30 до 16 часов электричество отключат по ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 36-68, 39-69; ул. 27-я линия 52-72, 65-89; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 2-12, 1-31.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Штахановского 10,12, 12/1, 12/2.

С 10 до 13 часов света не будет по пер. Бабушкина 1-17, 2-16; ул. 1-я Баррикадная 20-22; ул. Ленинградская 19-23, 20/112; ул. Русская 21-41, 74-124; пер. Старобельский 12-14, 13; просп. Стачки 16; ул. Токарная 2-42, 19-29.

С 10 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители бул. Комарова 7, 7/3, 9, 9/1, 9/3.

С 13 до 16 часов без электроэнергии останутся жители пер. Араратский 19-53, 14-44; пер. Вишневый 1-9, 2-8; ул. Еременко 8-12, 20; ул. Мадояна 110/12, 110/15, 110-136, 163-179; ул. Мичуринская 128-172, 159-201; ул. Макарова 18-34, 128/32; ул. Объединения 1-23, 2-24; ул. Одесская 1-45, 2-46; пер. Петропавловский 1-11, 2-12; ул. Предботаническая 1-23, 2Б, 2В, 2К, 2С; ул. Сормовская 3-11, 2-14; пер. Тепличный 1-5; пер. Урупский 1-13, 2-14; пер. Урюпинский 1-7, 2-10; ул. Челябинская 9-21, 2-12.

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