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Общество20 апреля 2021 16:31

Вячеслав Коробка оказался самым высокооплачиваемым главврачом в Ростовской области

О месячном заработке медиков в 2020 году отчитался Минздрав
Ангелина СКИБА
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На втором месте по уровню доходов - главврач «Областного консультативно-диагностического центра»

На втором месте по уровню доходов - главврач «Областного консультативно-диагностического центра»

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка оказался самым высокооплачиваемым среди руководителей медорганизаций Дона. Сведения о доходах за 2020 год опубликовал областной Минздрав.

Так в прошлом году за месяц Вячеслав Коробка получал 182,9 тысячи рублей. На втором месте - главврач «Областного консультативно-диагностического центра». Его месячная зарплата - 168,5 тысячи рублей. Третьей с доходами в 166,3 тысячи рублей стала Елена Малышко - главный врач наркологического диспансера.

Ранее стало известно о том, сколько зарабатывают и чем владеют сенаторы. Кроме того, самым богатым депутатом Госдумы от Ростовской области назвали бывшего мэра донской столицы Михаила Чернышева.