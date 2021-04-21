В Ростове снесут еще 700 рекламных конструкций

В Ростове убирают рекламу ненадлежащего года. Фото: администрация Ростова

В донской столице продолжается демонтаж рекламных конструкций, которые находятся в несоответствующем виде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Демонтаж проводят служащие управления наружной рекламой города. На первом этапе будут снесены еще 123 конструкции, так как их владельцы неоднократно получали требования привести их в надлежащий вид, но даже не попытались сделать предписанное. Сейчас демонтировано уже около 80% конструкций. Как только снос будет завершен, владельцы конструкций заплатят в казну все понесенные управлением расходы.

- В настоящее время формируется перечень для второго этапа демонтажа. В него будет включено более 700 конструкций. Начало второго этапа запланировано на конец мая текущего года. При этом нельзя не отметить, что большая часть собственников информационных конструкций самостоятельно приводит конструкции в надлежащий вид, - сообщил Алексей Логвиненко.

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Если администрация не сможет найти хозяина постройки, тот заберет ее самостоятельно, а потом выставит счет.

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