В Ростове отреставрируют дом Кобылиных. Фото: "Мой фасад"

В донской столице приняли решение отреставрировать старинное здание - дом Кобылиных. Об этом сообщили в сообществе "Мой фасад".

Дом, который будет подвергнут реставрации, находится на улице 1-й Майской. Работы будут проводиться силами благотворительного фонда сохранения исторического наследия в России «Внимание». Отметим, что его учредителями являются блогеры Илья Варламов и Максим Кац. В рамках реставрации будут восстановлены входная дверь и кованный козырек.

В доме уже несколько поколений подряд проживает одна и та же семья. Она сохраняет дореволюционный интерьер. Именно поэтому там до сих пор целы межкомнатные двери, окна, ставни и другие элементы.

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На его ремонт и реставрацию выделят 4,25 миллиона рублей.

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