Народный календарь на 22 апреля: фермеры впервые выгоняли скот на пастбище

Народный календарь на 22 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

Народный календарь на 22 апреля: этот день наши предки именовали днем Вадима Ключника. Считалось, что, если до сегодняшнего дня не установилась хорошая погода, то лето будет засушливым. А если из березы текло много сока, то это означало, что лето будет дождливым и неурожайным. А вот ветер, иней или туман в эту дату, наоборот, сулили хороший летний урожай.

Если вы заметили красные облака на заре или на закате, то это к ветру. Первый зацветший одуванчик был символом того, что наконец-то пришла весна. Если день выдался дождливым и в этот момент вы заметили пузыри на воде, то это означало, что дождь затянется надолго. Если концы молодого месяца были задраны кверху, то это к сухой погоде, а если опущены вниз - к дождю. Лазурное небо и чистый воздух обещали хорошую погоду. Если в этот день сороки летали высоко и до самых сумерек, то это к сухому дню.

Обильный цвет осины сулил хороший урожай ячменя. Если у птиц в гнездах яиц было меньше обычного, то это значило, что год будет неурожайным. А вот дождь, наоборот, обещал хороший урожай. А пролетевший мимо кулик был символом окончательного начала весны. В этот день фермеры впервые выводили скот на пастбище.

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