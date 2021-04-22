"Они забирают машины, которые никому не мешают!": ростовчанин вышел из себя, когда увидел, как работают эвакуаторщики

Каждый день в Ростове эвакуируют десятки авто. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 22 апреля, в редакцию "КП-Ростов-на-Дону" обратился местные житель, которого возмутила работа городских эвакуаторщиков. По его словам, они забирают машины, стоящие на местах для инвалидов, абсолютно игнорируя тех, кто реально мешает проезду. Мужчина объяснил, что таким образом, они создают иллюзию важной работы.

Читателя прислал и видео доказательство. На ролике, который уже разлетелся по многим городским пабликам, видно, что машина-эвакуатор сама нарушает правила дорожного движения. Габаритный грузовик стоит на улице Пушкинской, ограничивая проезд другим водителям. Так может продолжаться долго, пока доблестные сотрудники единственный компании, которой разрешено забирать машины, не дождутся сотрудников ГИБДД.

- Зачем убирать «второрядника», который перекрывает целую полосу, стоя на аварийке? Вдруг, он быстро выбежит из соседнего магазина и силы работников «Центра Эвакуации Автомобилей» будут потрачены впустую, - сетует ростовчанин. - Можно сделать легче: забрать машину человека, который никому не мешает, но стоит на инвалидном месте.

Каждый день в Ростове эвакуируют десятки, а то и сотни автомобилей. В среднем, если машину увозят на штрафстоянку, ее хозяину нужно заплатить 5 тысяч рублей, из которых только 3 тысячи - услуги манипулятора. Кроме того, чтобы вызволить свою ласточку "из плена", придется потратить несколько часов, курсируя от стоянки до главного офиса ГИБДД и обратно.

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