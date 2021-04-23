Отключение света в Ростове-на-Дону 23 апреля 2021 года: электричество отключат в разных районах города

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 апреля 2021 года: в городе снова ожидаются массовые обесточивания. Свет будет отключен в разных районах города. Без электричества на несколько часов останутся десятки местных жителей. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 23 апреля, с 9 до 14 часов электроэнергия будет отсутствовать по адресам пер. Университетский 137-139; ул. Малюгиной 228.

С 9 до 16 часов электричество будет отключено по ул. Добровольского 19А, 21, 21А, 21Б; просп. Королева 5/4, 7; ул. Каратаева 39-81, 62-134; ул. Просторная 7-47, 264, 266, 267, 268; ул. Губаревича 4-48, 39; ул. Гусева 124-132, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; ул. Минераловодская 144, 144А, 146, 146А, 146Б, 165; пер. Олимпийский 9/134, 11/175, 12Б, 43А, 13/173, 13-15, 14/2, 16, 17/3, 18-64; ул. Профсоюзная 216/2; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22.

С 9 до 17 электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Таганрогская 118/4, 118/6, 120, 120/1, 120/2, 122, 122/1,124, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 126, 126/1, 126/2, 128, 128А, 130/3; ул. Вятская 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114/4; 1-ая, 2,3 ,4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43 линия 16-48, 17-29; ул. 41 линия 26-52, 23-47; ул. 39 линия 35-77, 80-92; ул. 2-ая Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47 линия 2-14, 1-37; ул. 49 линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36,1-29; ул. 27 линия 11-23,16-20; ул. 29 линия 20-70, 23-77; ул. 31 линия 35-75, 32-76.

С 9 до 18 часов света не будет в доме по адресу ул. Портовая 263/76.

С 10 до 12 часов будут обесточены ул. Мадояна 205, 205Д, 186; ул. Доватора 135-147, 153, 36-56; ул. Львовская 35-69, 36-56; ул. Объединения 75-77, 84; ул. Еременко 21-43; ул. Западная 3-9, 4-16; ул. Калининградская 5-17, 10-24; ул. Петрозаводская 38А, 40А, 42А, 135-171, 180-220.

С 13 до 16 часов свет отключат в домах по ул. 339-й Стрелковой Дивизии 23В, 23А, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25, 23/3.

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