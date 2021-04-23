Народный календарь на 23 апреля: появились молодые пауки - настанут теплые деньки

Народный календарь на 23 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 23 апреля: этот день наши предки именовали Руфовым днем. Чаще всего в эту дату люди начинали наблюдать за поведением пауков. Если появлялись молодые пауки, то это означало, что уже совсем скоро настанут теплые деньки, а если старые пауки забирались на своей паутине высоко, то по ночам возможны заморозки.

Если в этот день солнце в туманной дымке, то в этом году будет хороший урожай хлеба. Если вечер был теплый, а ночь тихая, то это к жаркому и сухому лету. Если высокое атмосферное давление быстро падает, ветер меняет направление с юго-западного на северо-западное, то дождь возможен не ранее чем через два дня. Если солнце было ясным, то пора поле озимое перепахивать и яровыми засевать.

Если лещина украшалась сережками, то заморозков больше ожидать не стоило. А если солнце было скрыто за туманом, то непременно пойдет дождь. Наши прадеды считали, что если правая нога увязнет в грязи раньше левой, человеку будет сопутствовать удача, если наоборот - то к добру.

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