В Калмыкии от коронавируса скончались еще два человека

В Калмыки от коронавируса скончались еще два человека Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия за минувшие сутки было зафиксировано еще два летальных исхода от новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее количество жертв опасной инфекции достигло 339 человек. В настоящее время в республике продолжает расти и количество зараженных, сейчас таковых насчитывается 20 352 человека. Только за минувшие сутки вирус успели подхватить десять человек.

Радует лишь то, что многим удалось победить болезнь. Справиться с симптомами коронавируса и полностью излечиться от него смогли 19 639 человек, 21 местный житель за минувшие сутки был признан здоровым и выписан домой.

В тяжелом состоянии продолжают находиться девять человек, четверо из них уже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За вчерашний день в госпиталь были доставлены 175 человек, еще 426 местных жителей продолжают находиться в режиме домашней самоизоляции.

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