Школьника с кастетом поймали в Элисте

В Элисте поймали подростка с кастетом Фото: "КП" Архив

В Элисте был задержан подросток, подозреваемый в сбыте холодного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

На днях патруль задержал 16-летнего молодого человека, у него при обыске оказался при себе металлический предмет, очень похожий по форме на кастет. Парень ничего не стал ничего утаивать и рассказал, что приобрел якобы "сувенирный" кастет на территории другого региона.

- Изъятое оружие было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Калмыкия.Экспертиза подтвердила принадлежность изъятого кастета к холодному оружию ударно-раздробляющего типа, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что на территории РФ и в других странах производство и продажа кастетов в качестве гражданского оружия запрещена. Именно поэтому теперь полицейским предстоит выяснить при каких обстоятельствах он был куплен. А по факту незаконного сбыта оружия возбуждено уголовное дело.

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