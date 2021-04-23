Калмыкия является лидером по вакцинации от COVID-19

Калмыкия является лидером по проведению вакцинации Фото: "КП" Архив

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность проведения вакцинации в регионах. По его мнению, только так можно победить опасную инфекцию. Это поможет выработать коллективный иммунитет. Жители Калмыкии крайне активно вакцинируются и в настоящее время регион находится на первом месте в рейтинге регионов РФ по темпу вакцинации и по количеству привитых на 100 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, привито уже более 30 тысяч человек с учетом тех людей, которые уже переболели. В настоящее время каждый день насчитывается по 10-15 заболевших и сейчас с ними уже может справиться изолированная инфекционная служба.

- Начинает формироваться иммунная прослойка, которая не позволяет коронавирусу распространяться по территории Калмыкии. Сейчас прогрессивно сокращаются койки в республиканской больнице, - отметил Кикенов.

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В Калмыкии от коронавируса скончались еще два человека.

Общее количество жертв опасной инфекции достигло 339 человек.

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