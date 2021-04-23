Один человек погиб и двое пострадали в столкновении иномарки и отечественного авто под Ростовом

В Ростовской области водитель и двое пассажиров пострадали в ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля.

Инцидент произошел в пятницу, 23 апреля, около половины восьмого вечера на шестом километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, вблизи станицы Ольгинской Аксайского района 19-летний водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречную полосу там, где это не было запрещено и в результате этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 46-летнего шофера.

В аварии погиб водитель иномарки и пострадали двое пассажиров отечественного автомобиля. Пострадавшие были госпитализировали медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Пока об их нынешнем состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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