Народный календарь на 24 апреля: в этот день лучше всего заняться лечением зубной боли

Народный календарь на 24 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 24 апреля: наши предки именовали этот день днем Антипа. Считалось, что, если этот день выдастся засушливым, то закрома будут пустовать. Если же из небольших тучек образовывались крупные облака и соединялись вместе, то следовало ждать ливня. А если до этого дня все еще не потекли вешние воды, то весна будет поздней, а лето плохим.

Если зацветала верба, то нужно было ждать потепления. Если в этот день шел дождь, то обязательно должен был быть хорошим урожай грибов. Если ударяли заморозки, то уродятся грузди. Если утром небо было розовым, то это к ветру или дождю.

Если вода во второй раз разольется обильнее первого, то поздний посев уродится. Если распушилась ива, то это было верным знаком того, что зима точно больше не вернется. Если снег выпадал после половодья, то это означало, что озимые не уродятся. Наши предки верили, что именно в этот день лучше всего лечить зубную боль.

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