Народный календарь на 25 апреля: теплый день обещал урожайный год

Народный календарь на 25 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 25 апреля: этот день наши предки именовали днем Василия. Считалось, что земля в этот день парится, как в бане. Если день выдался теплым и сильно пригревало солнце, то год должен был стать урожайным.

Если около полудня небо затягивалось тучами, то к вечеру непременно следовало ждать дождя. А если звезды сильно мерцали на рассвете, то осадки должны были затянуться аж на три дня. Если в этот день шел дождь, то первые дни мая тоже должны были быть дождливыми. Если из березы текло много сока, то дождливым обещало быть и все лето.

Если день был солнечным, а поутру было холодно, это означало, что лето будет засушливым и неурожайным. Если ива распушилась, то впереди ожидалась теплая весна без похолоданий. Если вода весной придержалась, то будет плохим урожай овса. Если же к этому дню совсем не оставалось снега, то зима больше не воротится.

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