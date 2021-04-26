Отключение света в Ростове-на-Дону 26 апреля 2021 года: без света останутся жители нескольких улиц

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 апреля 2021 года: в начале недели без электричества останутся десятки местных жителей. Горожанам предстоит просидеть без света в течение нескольких часов. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 26 апреля, с 9 до 16 часов электричества не будет на просп. Буденновский 3/3; ул. Тургеневская 18.

С 9 до 17 часов без света придется посидеть жителям ул. 30-летия Октября 101-185, 168-252; ул. Задонская 29-69; ул. Пескова 184-188; ул. Учебная 1-29, 41-49; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Гастелло 3-21, 18; ул. Днепростроевская 16-28, 7-25; ул. Казахская 84, 86, 88, 88/1, 153; ул. Чистопольская 9; ул. Смены 2/36; пер. Раздорский 2; ул. Мелитопольская 7-41, 8-20; ул. 12-го Декабря 42-68, 31-47; ул. Пугачёва 2-24, 1-23; ул. Молодёжная 32-60, 29-59; ул. Экономическая 1-23, 4-22; ул. Курчатова 4А-64; пер. Самоходный 2-28, 1-13; пер. Грисенко 7-17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 апреля 2021 года: электричество отключат в разных районах города.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 23 апреля 2021 года.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.