Народный календарь на 26 апреля: в этот день начинает зеленеть малина

Народный календарь на 26 апреля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Народный календарь на 26 апреля: этот день наши предки именовали днем Фомаиды. Также считалось, что, если на лугах, лесных полянах и среди кустов распустились золотисто-желтые колокольчики первоцвета, то это предвещало наступление первых теплых дней. Если распускался дуб, то это к хорошему и теплому лету, а если на нем осталось много желудей, то это предвещало урожайный год и холодную зиму.

Если стали подавать голос лягушки, то это означало, что пора сеять овес. Если кукушка кричала громко и протяжно, то это сулило приближение теплых дней. Если в течение пары дней наблюдаются постоянные перепады атмосферного давления, то рыба клюет плохо или не ловится вообще. В новолуние клев заметно улучшается. В полнолуние хороший клев возможен только на заре. Лучшие уловы окуня и щуки бывают при новолунии и минимальной фазе луны, а худшие - при полумесяце.

Наши прадеды уверяли, что именно в этот начинает зеленеть малина.

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