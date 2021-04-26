"Литры растворителя и метры тряпок": ростовские волонтеры вернули приличный вид скульптуре "Рыбка и волна"

В Ростове очистили скульптуру "Рыбка и волна". Фото: "Урбанистика Ростова" Фото: Соцсети

В Ростове волонтеры привели в порядок скульптуру "Рыбка и волна". Об этом позаботились участники объединения "Том Сойер фест". О проделанной работе они сообщили в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Участники акции выяснили, что скульптура имеет большое значение для местных жителей, она напоминает им о беззаботном детстве и других счастливых моментах. Именно поэтому было решено придать ей первозданный облик. Участники фестиваля восстановления окружающей среды, работая в три смены, очистили мозаичную скульптуру от грязи и она заиграла новыми красками.

- Литры растворителя, метры тряпок и пять часов работы, - описали волонтеры свои труды в сообществе "Урбанистика Роостова".

Скульптуре хотели вернуть приемлемый вид еще в 2020 году, но пандемия нарушила все планы и работы пришлось отложить.

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Вокруг скульптуры появятся парковочные столбики.

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