Восемь новых зараженных коронавирусом выявили за сутки в Калмыкии

В Калмыкии коронавирусом заразились еще восемь человек Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия продолжает расти количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки опасное заболевание подхватили восемь человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее количество зараженных достигло 20 382 человек. За вчерашний день в инфекционные больницы госпитализировали 155 человек. Кроме того, в режиме самоизоляции находится еще 421 человек.

В тяжелом состоянии находятся еще девять зараженных коронавирусом, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день не перестают бороться врачи. Но случаются все-таки и летальные исходы - за минувшие сутки от опасной болезни скончался один человек. Таким образом, количество смертей выросло до 342 человек.

Стоит отметить, что достаточно большому количеству заболевших удалось победить вирус. Выздороветь смог 19 691 человек, из них 15 были выписаны из больницы только вчера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии от коронавируса скончались еще два человека.

Общее количество жертв опасной инфекции достигло 339 человек.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.