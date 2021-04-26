В Ростовский следственный изолятор пытались передать мобильные телефоны

В Ростове в СИЗО пытались передать запрещенные предметы
Фото: ГУФСИН по РО
В ростовский следственный изолятор пытались передать запрещенные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в Мировой суд по месту жительства гражданки, для принятия решения о привлечении ее к административной ответственности, - говорится в тексте сообщения.
К одному из заключенных пришла посетительница и попросила передать посылку. При тщательном досмотре в ней обнаружили полимерную упаковку с кофе, в которой лежали два мобильных телефона, два шнура для зарядки и гарнитура.
Все это было изъято после обнаружения сотрудниками СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области.
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Часть из них была спрятана в конфетах.
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