Народный календарь на 27 апреля: в этот день вороны отпускали своих птенцов на свободу

Народный календарь на 27 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 27 апреля: наши предки именовали этот день днем Мартына. Считалось, что если в этот день было грязно и мокро, то пашня будет очень хорошей. Если в эту дату день выдавался теплым, то надо было ждать скорого похолодания.

Если легкие облака опережали большие тучи, то это к дождю или к ветру. Круглые облака рассеивались к сухой и ясной погоде. Если в этот день нудно заквакают лягушки, то нужно было прихватить с собой зонтик.

Если атмосферное давление долго не менялось, то и погода должна была измениться нескоро. Если было слышно, как кукует кукушка, то пора было собираться за грибами. В этот день вороны купали своих птенцов, а затем отпускали их на свободу.

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