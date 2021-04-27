Власти рассказали, как могут развлечься ростовчане 1 Мая

Программа мероприятий на 1 Мая в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова опубликовали программу мероприятий к празднику 1 Мая. Горожан будут ожидать в основном спортивные развлечения. Стать зрителем или участником мероприятий можно будет уже с самого утра.

Театральная площадь:

С 9:00 до 9:15 пройдет "Утренняя зарядка с чемпионом". В ней примут участие муниципальные молодежные организации и спортивные федерации города.

С 9:20 до 16:00 будут работать тематические (спортивные) площадки с презентациями различных видов спорта.

С 9:00 до 16:30 будет проводиться Открытый турнир по уличному баскетболу (стритболу), посвященный празднику Весны и Труда.

С 9:00 до 17:00 на сцене можно будет посмотреть показательные выступления спортсменов спортивных школ и федераций города, а также коллективов художественной самодеятельности.

С 9:55 до 10:00 будет проходить Торжественное открытие 96-й первомайской легкоатлетической эстафеты на центральной сцене.

С 10:45 до 13:30 состоится 96-я первомайская легкоатлетическая эстафета. Спортсмены будут бежать от ул. Верхненольная в сторону пересечения ул. Советской и площади Театральной, а затем по ул. Большая Садовая до пересечения с пр. Буденновским, а затем развернутся и двинутся в обратном направлении к финишу на Театральной площади.

Гребной канал:

С 8:00 до 21:00 будет проходить открытый чемпионат и первенство города по водно-моторному спорту.

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