Сухой закон на майские праздники: будут ли вводить запрет на алкоголь, рассказали в мэрии Ростова

Люди думают, что сухой закон продиктован ситуацией вокруг коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали слухи о введении по всей области строгого запрета на продажу алкогольных напитков в период длинных майских праздников. Людей шокировала мысль о том, что во время долгожданного отдыха они не смогут купить спиртное.

В донской столице поговаривали, якобы власти пошли на это, чтобы не усугубить ситуацию с коронавирусом. Решение, по догадкам местных, вызвано тем, чтобы люди не собирались большими компаниями. Как будто кроме алкоголя, ростовчан ничего не объединяет.

За разъяснениями "КП-Ростов-на-Дону" обратилась в администрацию города. В пресс-службе сообщили, что о подобном ничего не слышали.

- На данный момент мы не обладаем информацией об ограничениях по реализации алкоголя на майские праздники, - сообщили в мэрии.

Таким образом, ростовчане могут спать спокойно - сухой закон отменяется. Однако это не значит, что нужно срочно бежать в магазин и закупаться горячительным на месяц вперед.

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