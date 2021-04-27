Госавтоинспекция Калмыкии проанализировала дорожную обстановку

ГАИ Калмыкии проанализировала обстановку на дорогах. Фото: ГУ МВД Республики Калмыкия

В Калмыкии за прошедшую неделю Госавтоинспекция проанализировала дорожную обстановку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

- На дорогах республики зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, при которых десять человек получили травмы различной степени тяжести, - говорится в тексте сообщения.

С 19 по 25 апреля сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от управления 26 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, еще один местный житель водил машину, не имея водительских прав, он был лишен их ранее.

Госавтоинспекция обратилась к жителям Калмыкии с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и ездят в нетрезвом состоянии. Инспекторы будут оперативно принимать меры в отношении подобных участников движения.

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